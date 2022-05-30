Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала, как идет расследование по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Во время -2022 в Пекине стало известно, что в декабре Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. На Играх фигуристка стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, но награждение так и не состоялось из-за допингового расследования.

– Как продвигается анонсированное в феврале расследование РУСАДА в отношении окружения ?

– С четким соблюдением соответствующих норм. Едва ли не главная из них – конфиденциальность. Мы не вправе комментировать промежуточные результаты, тем более когда речь идет о защищенном лице.

Скажу лишь, что расследование ведется тщательно, стараемся завершить его максимально быстро, однако необходимость учесть все нюансы требует времени.

РУСАДА неоднократно просило СМИ и другие публичные ресурсы не распространять непроверенную информацию, чтобы не навредить расследованию и спортсмену. Все проверенное публикуется на нашем сайте. Там же появится сообщение, как только расследование будет завершено.

– Есть дедлайн в этом вопросе?

– В прессе обсуждается август, мы стремимся уложиться в эти сроки. В ходе расследования опрашивается большое число людей, выясняются новые обстоятельства, требующие проверки, из-за этого можем закончить позже. Официального дедлайна нет. Главное для нас – установить истину.

– Расследование включает в себя только опросы или еще какие-то действия?

– Не имею права раскрывать наши методы. Если хотите знать, какие инструменты могут применяться, то они расписаны в международном стандарте по тестированию и расследованию.

Это опросы, интервью, поиск информации в доступных источниках, использование сведений, имеющихся в распоряжении антидопинговых организаций, например, данных биологического паспорта.

Рекомендуется задействовать все, что может привести к установлению истины. Но конкретные детали преждевременной огласке не подлежат.

– Известно, что исследование пробы Валиевой задержала шведская лаборатория. Из-за этого скандал случился во время Олимпиады, а не до нее. Будут ли шведы наказаны? И спасла бы ситуацию пометка «срочно» на пробе, отправленной российской стороной?

– Пробу взяли еще в декабре, необходимости присваивать ей категорию срочности не было. С учетом рекомендуемых на исследование 20 дней мы укладывались по времени до Пекина. Успевали даже с учетом праздников, поскольку свою часть работы выполнило безукоризненно.

После завершения расследования, полагаю, с нашей стороны будет ряд рекомендаций и обращений по данному вопросу. Шведам помешал коронавирус, у них не хватило рабочих рук. Но это не должно вредить спортсмену и создавать усиленный международный резонанс, – сказала Логинова.

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