Министр спорта Франции обвинила фанатов «Ливерпуля» в беспорядках на финале ЛЧ: «Они были без билетов или с фальшивками»

Министр спорта Франции высказалась о беспорядках на финале Лиги чемпионов.
Начало матча, в котором «Реал» обыграл «Ливерпуль» (1:0), было перенесено на 36 минут из-за беспорядков у стадиона «Стад де Франс». Сообщалось, что 30-40 тысяч фанатов пытались попасть на финал Лиги чемпионов незаконно.
«Это случилось в первую очередь из-за массового скопления британских фанатов «Ливерпуля». Они были без билетов или с фальшивыми билетами», – заявила Амели Удеа-Кастера в эфире французской радиостанции RTL.
«Не уверен, что финал можно организовать хуже». Как объясняют скандал со слезоточивым газом?
Беспредел в Париже, из-за которого финал ЛЧ задержался на 36 минут. Был даже слезоточивый газ 😱😱😱