Министр спорта Франции обвинила фанатов «Ливерпуля» в беспорядках на финале ЛЧ: «Они были без билетов или с фальшивками»

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Министр спорта Франции высказалась о беспорядках на финале Лиги чемпионов.

Начало матча, в котором «Реал» обыграл «Ливерпуль» (1:0), было перенесено на 36 минут из-за беспорядков у стадиона «Стад де Франс». Сообщалось, что 30-40 тысяч фанатов пытались попасть на финал Лиги чемпионов незаконно.

«Это случилось в первую очередь из-за массового скопления британских фанатов «Ливерпуля». Они были без билетов или с фальшивыми билетами», – заявила Амели Удеа-Кастера в эфире французской радиостанции RTL.

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