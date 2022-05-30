Тренер калининградского «Локомотива» Воронков дисквалифицирован на 2 года за слова «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Теги Уралочка чемпионат России жен ВФВ Андрей Воронков Локомотив Калининградская область дискриминация контент Айлама Монталво Волейбол

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) дисквалифицировала тренера калининградского женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова на 2 года. 

12 мая «Локомотив» играл с «Уралочкой» в финале женского чемпионата России, Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

За «Уралочку» выступала кубинка Айлама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов. Произошедшее вызвало общественный резонанс.

Сам тренер не комментировал свои высказывания публично и отказался приносить извинения спортсменке. 

Дисциплинарная комиссия ВФВ ранее рекомендовала дисквалифицировать Воронкова на срок до двух лет. 

Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет

«Мне нравится цвет моей кожи, я не стыжусь». Кубинская волейболистка красиво отвечает тренеру Воронкову, который замолк после «обезьяны»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные