Тренер калининградского «Локомотива» Воронков дисквалифицирован на 2 года за слова «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) дисквалифицировала тренера калининградского женского волейбольного клуба на 2 года.

12 мая «Локомотив» играл с «Уралочкой» в финале женского чемпионата России, Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

За «Уралочку» выступала кубинка – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов. Произошедшее вызвало общественный резонанс.

Сам тренер не комментировал свои высказывания публично и отказался приносить извинения спортсменке.

Дисциплинарная комиссия ранее рекомендовала дисквалифицировать Воронкова на срок до двух лет.

Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет

«Мне нравится цвет моей кожи, я не стыжусь». Кубинская волейболистка красиво отвечает тренеру Воронкову, который замолк после «обезьяны»