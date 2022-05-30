Гендиректор РУСАДА: «Один спортсмен, увидев наших инспекторов, убегал из дома в мороз по снегу в нижнем белье, теряя тапки. Переживали за его здоровье»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства ( ) рассказала о случаях, когда спортсмены пытались скрыться от допинг-офицеров.

– Перед Олимпиадой в Афинах одна из велогонщиц усадила допинг-офицеров пить кофе в своем швейцарском доме, выбралась через форточку в ванной и уехала в Италию. Сказала, что ее вообще не было в Швейцарии и никто к ней не приходил, но бегство зафиксировала камера на границе. Случалось подобное в вашей практике?

– Бывает и смешное, и грустное. Допинг – не только запрещенные вещества, но и уклонение от сдачи проб, например. Убегают, уплывают, прячутся массово и поодиночке, в разговоре дают понять: не знали, что это нарушение антидопинговых правил.

Один спортсмен, увидев наших инспекторов, убегал из дома в мороз по снегу, извините, в нижнем белье, при этом теряя по дороге тапки. Мы очень переживали за его здоровье.

Встречаются фальсификации. Одна из самых распространенных проблем – поддельные справки. Люди считают возможным предъявить документ из учреждения, которого не существует. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно, – сказала Логинова.

Что с допинг-делом Валиевой? Ждем решение в августе, но США уже настроены отнять у России командное золото