«Челси» официально продан консорциуму совладельца «Доджерс» Боэли

«Челси» официально сменил владельца.

Сегодня была закрыта сделка по продаже клуба Романом Абрамовичем Тодду Боэли и консорциуму Clearlake Capital.

Ранее сделку одобрили власти Великобритании, английская Премьер-лига и другие официальные лица.

Управление клубом будет в равной степени разделено между Боэли и Clearlake. Боэли также назначен председателем управляющей компании.

Ранее стало известно, что Абрамович продает «Челси» за 4,25 миллиарда фунтов.

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Все, Абрамович продал «Челси». Сделка на 4,25 млрд фунтов: больше половины – на благотворительность