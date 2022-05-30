«Реал» предложил 80 млн евро за Тчуамени. Клуб близок к договоренности с «Монако»

«Реал» готов удовлетворить требования «Монако» по трансферу Орельена Тчуамени.
Мадридский клуб предлагает 80 миллионов евро за переход 22-летнего полузащитника, как того и хотели монегаски.
«Монако» же готов принять это предложение «Реала», несмотря на то, что «ПСЖ» также претендует на Тчуамени.
При этом отмечается, что «Реал» ускорил переговоры после победы в Лиге чемпионов. Таким образом, стороны близки к договоренности.
Ранее сообщалось, что Тчуамени уже согласовал с «Реалом» 5-летний контракт.