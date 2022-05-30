«Реал» предложил 80 млн евро за Тчуамени. Клуб близок к договоренности с «Монако»

«Реал» готов удовлетворить требования по трансферу .

Мадридский клуб предлагает 80 миллионов евро за переход 22-летнего полузащитника, как того и хотели монегаски.

«Монако» же готов принять это предложение , несмотря на то, что «ПСЖ» также претендует на Тчуамени.

При этом отмечается, что «Реал» ускорил переговоры после победы в Лиге чемпионов. Таким образом, стороны близки к договоренности.

Ранее сообщалось, что Тчуамени уже согласовал с «Реалом» 5-летний контракт.