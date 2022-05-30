Ваноли уходит из «Спартака». Тренер сообщил об этом окружению («Чемпионат»)

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Паоло Ваноли решил уйти из «Спартака».

Об этом «Чемпионату» сообщил источник из окружения итальянского тренера.

«Тренер сообщил своему окружению о решении. Окончательного диалога между клубом и Ваноли еще не было», – рассказал источник.

Итальянец возглавил московскую команду в декабре 2021 года. Под его руководством красно-белые заняли 10-е место в турнирной таблице РПЛ и выиграли БЕТСИТИ Кубок России по футболу.

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