Паоло Ваноли решил уйти из «Спартака».
Об этом «Чемпионату» сообщил источник из окружения итальянского тренера.
«Тренер сообщил своему окружению о решении. Окончательного диалога между клубом и Ваноли еще не было», – рассказал источник.
Итальянец возглавил московскую команду в декабре 2021 года. Под его руководством красно-белые заняли 10-е место в турнирной таблице РПЛ и выиграли БЕТСИТИ Кубок России по футболу.
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