решил уйти из .

Об этом «Чемпионату» сообщил источник из окружения итальянского тренера.

«Тренер сообщил своему окружению о решении. Окончательного диалога между клубом и Ваноли еще не было», – рассказал источник.

Итальянец возглавил московскую команду в декабре 2021 года. Под его руководством красно-белые заняли 10-е место в турнирной таблице и выиграли по футболу.

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