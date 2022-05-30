«Ваноли остается». Агент тренера «Спартака» опроверг слухи об уходе

Агент Паоло Ваноли прокомментировал будущее главного тренера «Спартака».

Сегодня появилась информация, что итальянец покидает московскую команду.

«Он остается», – заявил представитель 49-летнего тренера Андреа Д’Амико.

«Информация о решении Паоло покинуть «Спартак» – это удивительная ложь, конечно. Я не знаю, кто и зачем распространяет эти слухи и выдуманную информацию.

Паоло вчера доказал, что он хороший специалист, который приносит результат и что он достоин тренировать . Может, это кому-то не понравилось», – добавил агент.