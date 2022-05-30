«Сожалею, что моя фраза была воспринята как оскорбление и демонстрация неуважения». Тренер Воронков впервые высказался о расистском скандале

Главный тренер женского волейбольного клуба «Локомотив» впервые высказался о расистском скандале с бывшей волейболисткой «Уралочки» Айламой Монталво.

12 мая «Локомотив» играл с «Уралочкой», в составе которой выступала Монталво, в финале женского чемпионата России. Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Монталво была единственной темнокожей волейболисткой в составах обоих клубов.

30 мая Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) дисквалифицировала Воронкова на 2 года.

«Впервые оказавшись в такой непростой и неоднозначной ситуации я сразу не комментировал этот эпизод и взял паузу, так как ожидал официального решения со стороны дисциплинарной комиссии . Очень не хотелось подливать масла в огонь, зная, что любые слова могут быть истолкованы совершено по-разному.

Я сожалею, что моя фраза, произнесенная в личной беседе с игроком нашей команды в очень сложном для нас игровом моменте, когда нервы находились в максимальном напряжении, а эмоции буквально зашкаливали, была воспринята как оскорбление и демонстрация неуважения. У меня не было никаких намерений обидеть кого-либо из волейболисток соперника. И еще большее сожаление вызывает то, что в данной ситуации оскорбленной посчитали именно Айламу Сесе Монталво.

На протяжении всей своей карьеры как волейболист и как тренер я много работал с игроками разных стран и национальностей. И в наших взаимоотношениях никогда не было никаких проблем. Ведь все мы прекрасно понимаем, насколько для легионеров важен психологический комфорт.

Оказываясь в непривычной для себя обстановке, волейболисты из других стран, чтобы демонстрировать яркую игру, которую от них ждут болельщики, должны чувствовать себя спокойно и уверенно. И я именно так отношусь к игрокам из других стран и клубов. Пусть мы и находимся по разные стороны сетки, но, по сути дела, делаем общее дело — играем в волейбол.

Еще раз отмечу, что я никого не хотел оскорбить или обидеть. Надеюсь, что в ближайшее время ситуация окончательно прояснится, и мы все сможем сосредоточиться исключительно на нашей любимой игре — волейболе», – сказал Воронков.

Тренер калининградского «Локомотива» Воронков дисквалифицирован на 2 года за слова «Почему опять ловишь эту обезьяну?»