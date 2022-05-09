«Ман Сити» на 3 очка оторвался от «Ливерпуля», «Реал» уступил «Атлетико», Ферстаппен выиграл Гран-при Майами, Россия победила Беларусь и другие новости утра

1. «Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» (5:0) в 36-м туре чемпионата Англии и на 3 очка оторвался от «Ливерпуля». «Арсенал» обыграл «Лидс» и повысил шансы на место в топ-4.

2. «Локомотив» одолел «Рубин» (1:0) в 28-м туре чемпионата России благодаря голу с пенальти на 87-й минуте. «Краснодар» в гостях сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (1:1), «Уфа» и «Ростов» голов не забили (0:0).

3. НХЛ. Капризов забил 5-й гол в плей-офф, но его «Миннесота» проиграла «Сент-Луису» (2:5), два очка Кучерова помогли «Тампе» победить «Торонто» (7:3). Другие результаты – здесь.

4. «Реал» на выезде уступил «Атлетико» (0:1) в мадридском дерби в 35-м туре Ла Лиги, пропустив с пенальти. «Вильярреал» упустил победу над «Севильей» (1:1).

5. «Милан» в гостях справился с «Вероной» (3:1) в 36-м туре чемпионата Италии и гарантирует себе титул, если наберет 4 очка в двух последних матчах. «Аталанта» Алексея Миранчука обыграла «Специю» (3:1).

6. Ферстаппен выиграл Гран-при Майами, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Шумахер и Феттель столкнулись. Джордан, Хэмилтон, Бекхэм и Брэди сделали совместное фото легенд.

7. НБА. Плей-офф. «Даллас» сравнял счет в серии с «Финиксом» (2-2), «Филадельфия» отыгралась в серии с «Майами» (2-2).

8. У «Реала» и Мбаппе есть разногласия по имиджевым правам. Клуб требует 50%, окружение Килиана это не устраивает. Договорятся?

9. Карлос Алькарас стал чемпионом «Мастерса» в Мадриде. В финале он за час разгромил прошлогоднего чемпиона Александра Зверева.

10. Хоккейная сборная России победила Беларусь (3:2) в финале St. Petersburg Cup.

11. Ашот Хачатурянц, видимо, уйдет с поста главы РПЛ по завершении сезона. Сперва сообщили, что гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров может стать президентом лиги, но потом стало известно, что его кандидатуру отвергли.

12. В 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ «Зенит» обыграл УНИКС во втором матче и сравнял счет в серии.

13. Финн Туомас Саммельвуо покидает пост главного тренера мужской сборной России по волейболу. Женскую команду возглавит серб Зоран Терзич.

14. В 36-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» сыграл вничью с «Труа» (2:2), «Лион» проиграл «Метцу» (2:3), «Марсель» разгромил «Лорьян» (3:0).

15. Марк Кондратюк опубликовал фото в обнимку с Александрой Трусовой: «❤️». Фигуристы теперь официально пара?

16. «Бавария» дома сыграла вничью со «Штутгартом» (2:2) в 33-м туре чемпионата Германии, «Лейпциг» разгромил «Аугсбург» (4:0), «Айнтрахт» и «Боруссия» Менхенгладбах поделили очки (1:1).

17. Российский гроссмейстер Сергей Карякин получил приглашение на Парад Победы.

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