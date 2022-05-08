Гути: «Если «Золотой мяч» выиграет не Бензема, это будет безумие. Перестану верить в приз, если его отдадут не Кариму»

разочаруется в , если его получит не Карим Бензема.

«Если Бензема не выиграет «Золотой мяч» в этом году, то никогда не выиграет. Я не знаю другого игрока, который был бы так важен в решающие моменты, и в , и в Лиге чемпионов.

Если он не выиграет «Золотой мяч», это будет безумие. Я перестану верить в «Золотой мяч», если в этом году его отдадут не » , – сказал бывший полузащитник «Реала» на мероприятии в Мадриде.

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