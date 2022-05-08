Сербский специалист Зоран Терзич возглавит женскую сборную России по волейболу, сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола ( ) .

Терзич сменит на этом посту итальянца Серджио Бузато, под руководством которого команда дошла до 1/4 финала Олимпийских игр-2020.

«Такое решение принял президиум. Мы еще в январе-феврале этого года подписали с ним соглашение. Он готов работать», – сказал Яременко.

Терзич с 2002 года возглавляет женскую сборную Сербии. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира-2018, трижды побеждала на чемпионатах Европы (2011, 2017, 2019), завоевала серебро Рио-2016 и бронзу Токио-2020.

Ранее Терзич также тренировал омскую «Омичку» и московское «Динамо», с которым выиграл чемпионат России. С 2018 года – главный тренер турецкого «Фенербахче».