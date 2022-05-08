Сербский специалист Зоран Терзич возглавит женскую сборную России по волейболу, сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.
Терзич сменит на этом посту итальянца Серджио Бузато, под руководством которого команда дошла до 1/4 финала Олимпийских игр-2020.
«Такое решение принял президиум. Мы еще в январе-феврале этого года подписали с ним соглашение. Он готов работать», – сказал Яременко.
Терзич с 2002 года возглавляет женскую сборную Сербии. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира-2018, трижды побеждала на чемпионатах Европы (2011, 2017, 2019), завоевала серебро Рио-2016 и бронзу Токио-2020.
Ранее Терзич также тренировал омскую «Омичку» и московское «Динамо», с которым выиграл чемпионат России. С 2018 года – главный тренер турецкого «Фенербахче».