«Ман Сити» опережает «Ливерпуль» на 3 очка за 3 тура до конца сезона АПЛ

«Манчестер Сити» увеличил отрыв от «Ливерпуля» по итогам 36-го тура АПЛ.
«Горожане» в этом туре обыграли «Ньюкасл» (5:0), мерсисайдцы сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (1:1).
За три матча до конца турнира у команды Пепа Гвардиолы 86 очков, у клуба Юргена Клоппа – 83.
Разница забитых и пропущенных мячей у «Манчестер Сити» – 89:21 (+68), у «Ливерпуля» – 87:23 (+64).
«Сити» предстоят матчи против «Вулверхэмптона» и «Вест Хэма» в гостях и «Астон Виллы» дома. «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Астон Виллой» и «Саутгемптоном» и примет «Вулверхэмптон».
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