«Ман Сити» опережает «Ливерпуль» на 3 очка за 3 тура до конца сезона АПЛ

увеличил отрыв от «Ливерпуля» по итогам 36-го тура АПЛ.

«Горожане» в этом туре обыграли (5:0), мерсисайдцы сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (1:1).

За три матча до конца турнира у команды 86 очков, у клуба – 83.

Разница забитых и пропущенных мячей у «Манчестер Сити» – 89:21 (+68), у – 87:23 (+64).

«Сити» предстоят матчи против «Вулверхэмптона» и «Вест Хэма» в гостях и «Астон Виллы» дома. «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Астон Виллой» и «Саутгемптоном» и примет «Вулверхэмптон».

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