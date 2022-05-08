Кубок Стэнли. «Бостон» примет «Каролину», «Сент-Луис» сыграет с «Миннесотой», «Тампа» против «Торонто»

«Бостон» примет «Каролину» в четвертом матче серии Кубка Стэнли.
«Сент-Луис» сыграет с «Миннесотой», «Тампа» - с «Торонто», «Эдмонтон» будет противостоять «Лос-Анджелесу».
1-й раунд
- Дата проведения
- 8 мая, 19.30, «TD Garden»
Счет в серии: 1-2
- Дата проведения
- 8 мая, 23.30, «Enterprise Center»
Счет в серии: 1-2
- Дата проведения
- 9 мая, 02.00, «Amalie Arena»
Счет в серии: 1-2
- Дата проведения
- 9 мая, 05.00, «Staples Center»
Счет в серии: 1-2
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