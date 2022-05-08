Клопп о «Тоттенхэме»: «Топ-команда сидит в обороне. Это работает в больших матчах, но они по-прежнему 5-е»

высказался об игровом стиле «Тоттенхэма».

не смог обыграть лондонскую команду в матче 36-го тура – 1:1.

много хвалят, но это команда топ-уровня, и при этом она отсиживается в обороне…

Они обыграли . Их игровой план работает в таких матчах, но они по-прежнему пятые в таблице. Вот такая ситуация. Это непросто.

Они идут на все – тянут время и все в таком духе. Это усложняет жизнь. Это грамотный ход, но нам, их сопернику, приходится непросто», – сказал главный тренер «Ливерпуля».