Клопп о «Тоттенхэме»: «Топ-команда сидит в обороне. Это работает в больших матчах, но они по-прежнему 5-е»

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Юрген Клопп высказался об игровом стиле «Тоттенхэма».

«Ливерпуль» не смог обыграть лондонскую команду в матче 36-го тура АПЛ – 1:1.

«Тоттенхэм» много хвалят, но это команда топ-уровня, и при этом она отсиживается в обороне…

Они обыграли «Манчестер Сити». Их игровой план работает в таких матчах, но они по-прежнему пятые в таблице. Вот такая ситуация. Это непросто.

Они идут на все – тянут время и все в таком духе. Это усложняет жизнь. Это грамотный ход, но нам, их сопернику, приходится непросто», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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