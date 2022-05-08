Туомас Саммельвуо покинет пост главного тренера сборной России по волейболу

Финский специалист покинет пост главного тренера сборной России по волейболу.

Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола ( ) .

«Так сложилась судьба. Мы хотели продлить с ним контракт, но случилось то, что случилось.

Теперь новое соглашение неактуально ни для России, которая не имеет календаря сборных, ни для тренера, на которого в его стране могло бы оказываться серьезное давление.

Поэтому, само собой, все сошло на нет. Думаю, по итогам Спартакиады мы назначим нового тренера и утвердим состав команды», – сказал Яременко.

Саммельвуо возглавил сборную России в 2019 году. С 2019 по 2022 годы он также был главным тренером петербургского «Зенита».

Под руководством Саммельвуо сборная России выиграла Лигу наций-2019 и дошла до финала Олимпийских игр-2020.