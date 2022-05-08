Туомас Саммельвуо покинет пост главного тренера сборной России по волейболу

Теги сборная России по волейболу ВФВ Александр Яременко Туомас Саммельвуо Волейбол

Финский специалист Туомас Саммельвуо покинет пост главного тренера сборной России по волейболу. 

Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

«Так сложилась судьба. Мы хотели продлить с ним контракт, но случилось то, что случилось.

Теперь новое соглашение неактуально ни для России, которая не имеет календаря сборных, ни для тренера, на которого в его стране могло бы оказываться серьезное давление.

Поэтому, само собой, все сошло на нет. Думаю, по итогам Спартакиады мы назначим нового тренера и утвердим состав команды», – сказал Яременко.

Саммельвуо возглавил сборную России в 2019 году. С 2019 по 2022 годы он также был главным тренером петербургского «Зенита».

Под руководством Саммельвуо сборная России выиграла Лигу наций-2019 и дошла до финала Олимпийских игр-2020.

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