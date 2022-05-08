Депутат Журова: «Футбол и хоккей – накрученная история в плане денег. А где у нас успехи на мировой арене, там спортсмены получают меньше. Справедливо?»

Светлана Журова высказалась о зарплатах футболистов и хоккеистов в России.

«Заслуженно ли получают наши футболисты? Не знаю, это должны решать клубы. Все давно об этом говорят. Не думаю, что футболисты будут играть хуже, если у них станут меньше зарплаты.

Просто сложились такие традиции, скорее от агентов – чем больше зарплаты футболистов, тем больше зарабатывают агенты. На самом деле, футбол и хоккей – накрученная история в плане денег.

А где у нас успехи на мировой арене, там спортсмены получают значительно меньше. Справедливо ли это? Решаем не мы с вами, а владельцы лиг и клубов, которые смотрят на Запад и хотят как там – футболисты столько там получают, значит, и нам надо не меньше.

Разговор даже не о наших игроках, а о легионерах, которых много и которым надо платить. Дальше начинается интересная вещь – легионеры к нам не едут на меньшие деньги, и у наших игроков появляется вопрос: «А почему мы должны получать меньше, чем они?» Соответственно, нашим тоже повышают, и получается вот так.

Вопрос к болельщикам, на самом деле. Если они к этому относятся нормально и не возмущаются уровнем зарплат с коррекцией на достижения на европейском уровне, то ничего и не будет меняться.

Меня больше волнует, что мало получают спортсмены в олимпийских видах спорта, а во многих неолимпийских люди выступают за свои деньги и делают это очень круто, будучи лидерами. Выискивают деньги, чтобы куда-то поехать на турниры и находят их еле-еле. Вот за это я переживаю. А за футбол в России должны переживать болельщики. Нравится ли им такая игра, стоит ли она таких денег?

Государство что конькобежцам, что футболистам платит одинаково – зарплату от Минспорта. А дальше вопрос к федерациям. Нашла она спонсора – отлично, любят свой вид спорта – хорошо. Заставить спонсоров платить такие же деньги конькобежцам. Они скажут: «Мы любим футбол, а не коньки, зачем нам это?»

Многие люди-спонсоры, которые дают деньги федерациям, делают это от привязанности, любви к этому виду. Вот хочет человек вкладываться в футбол, зачастую это даже бизнес. А в коньках или фигурном катании нет бизнеса. Как вы обяжете? Никак. Может быть обидно сколько угодно, но это ничего не поменяет», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ.

Шипачев о зарплатах хоккеистов: «Мы нищеброды, если сравнивать с футболистами. Айтишники тоже миллионы зарабатывают, но к ним в карман не лезут»