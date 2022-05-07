«Крылья» разнесли «Динамо». «Юве» потерял шансы на скудетто, Матюнин не прошел полиграф, Рублев уступил Циципасу, 6 матчей для Набиуллина, борьба Хэмилтона за украшения и другие новости

1. «Крылья Советов» разгромили «Динамо» (5:2) в стартовом матче 28-го тура РПЛ. Максим Глушенков сделал дубль, у Зиньковского и Сарвели по 1+2.

2. «Интер» победил «Эмполи» (4:2), отыгравшись с 0:2, а «Ювентус» проиграл «Дженоа» (1:2), пропустив на 87-й и на 96-й минутах. Туринский клуб лишился даже математических шансов на скудетто и не поднимется выше 3-го места.

Тем временем «Лечче» и «Кремонезе» вышли в Серию А.

3. Арбитр Алексей Матюнин не сумел пройти проверку на полиграфе, утверждает «РБ Спорт».

4. Защитник «Химок» Эльмир Набиуллин дисквалифицирован на 6 матчей РПЛ за подкат под Беленова, Юран – на 2 за брань в адрес судей.

5. ФИДЕ оставила в силе полугодовую дисквалификацию Сергея Карякина. Ранее шахматист поддержал спецоперацию на Украине.

6. Кубок Стэнли. «Торонто» обыграл «Тампу» (5:2, 2-1 в серии), Михеев дважды поразил пустые ворота в концовке.

7. Андрей Рублев уступил Стефаносу Циципасу в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде, Рафаэль Надаль проиграл Карлосу Алькарасу. Новак Джокович прошел Хуберта Хуркача, а Александр Зверев – Феликса Оже-Альяссима.

8. Юрий Каминский и Сергей Башкиров возглавят группы в мужской сборной России по биатлону, Михаил Шашилов и Артем Истомин – в женской.

9. Криштиану Роналду в 4-й раз за сезон стал лучшим игроком месяца в «МЮ». У него 5 голов в 4 матчах апреля.

10. НБА. «Филадельфия» обыграла «Майами» и сократила отставание в серии (1-2), вернувшийся Эмбиид набрал 18+11.

11. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева исполнила на сборах в Армении четверной тулуп.

12. «Арсенал» продлил контракт с главным тренером Микелем Артетой до 2025 года.

13. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отказался подчиниться запрету ФИА на ношение украшений на Гран-при. И, кажется, гонщику разрешили оставить пирсинг в носу на 2 ближайших гонки. Тем временем Карлос Сайнс разбил болид «Феррари» в практике.

14. Вратарь Иван Федотов подписал контракт с «Филадельфией» на год, пишет «Спорт-Экспресс».

15. Единая лига ВТБ. Плей-офф. УНИКС открыл счет в полуфинальной серии с «Зенитом». У Хезони 27 очков и 11 подборов.

16. Чарльз Оливейра провалил взвешивание UFC 274. Его лишили титула, но в случае победы Гейджи Джастин станет чемпионом. При этом бойцы UFC пожаловались на разницу в 200 граммов на весах в отеле и официальном взвешивании. Возможно, из-за этого у Оливейры и возникли проблемы.

17. Сборная Словении по хоккею поднялась в элитный дивизион и сыграет на ЧМ-2023.

18. «Кроули» уволил тренера Джона Йемса, называвшего чернокожих «ниггерами» и «зулусскими воинами», а игроков-азиатов – «террористами»

19. Сборная Чили потребовала передать ей путевку Эквадора на ЧМ-2022. Чилийцы утверждают, что защитник эквадорцев Байрон Кастильо – на самом деле колумбиец.

Цитаты дня.

«Уже придумали оправдание на случай 14-й победы «Реала» в ЛЧ? Мне нравится: «Ливерпуль» устал, потому что сражался в АПЛ до последнего тура». Фелисиано Лопес о финале

Гвардиола о том, сможет ли «Ман Сити» выиграть ЛЧ: «Я не знаю. Возможно, я недостаточно хорош для этого»

Сергей Карякин: «У меня есть свое понимание правды. Когда вижу, что притесняют мою страну, делают нас изгоями, считаю, что надо заступаться»

Клопп про ЛЧ: «Реал» – наша судьба, кажется. Их выход в финал получился странным, «Ман Сити» не повезло»

Губернатор Самарской области: «Осинькин – лучший тренер РПЛ. «Спартак» – не та команда, куда ему стоит идти»

Эвребе о матче «Челси» – «Барса» в 2009-м: «Надо было ставить пенальти. Было бы проще, если бы «Барса» не забила»