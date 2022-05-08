НБА. Плей-офф. «Даллас» примет «Финикс», «Филадельфия» – «Майами»

Теги результаты Даллас Майами Филадельфия Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

В воскресенье, 8 мая, продолжатся две серии второго раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

«Даллас» Дончича попытается на своей площадке сравнять счет в серии с «Финиксом» (1-2). «Филадельфия» примет «Майами» (1-2).

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Четвертые матчи

Даллас – Финикс
Дата проведения
8 мая, 22.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

«Финикс» ведет в серии – 2-1

Филадельфия – Майами
Дата проведения
9 мая, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

«Майами» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев

Итоговый разбор «Кливленда». Что нужно знать о защите в сезоне-21/22

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные