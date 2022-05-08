НБА. Плей-офф. «Даллас» примет «Финикс», «Филадельфия» – «Майами»

В воскресенье, 8 мая, продолжатся две серии второго раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.
«Даллас» Дончича попытается на своей площадке сравнять счет в серии с «Финиксом» (1-2). «Филадельфия» примет «Майами» (1-2).
НБА
Второй раунд
Четвертые матчи
- Дата проведения
- 8 мая, 22.30, «American Airlines Center»
«Финикс» ведет в серии – 2-1
- Дата проведения
- 9 мая, 03.00, «Wells Fargo Center»
«Майами» ведет в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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