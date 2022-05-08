НБА. Плей-офф. «Даллас» примет «Финикс», «Филадельфия» – «Майами»

В воскресенье, 8 мая, продолжатся две серии второго раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

«Даллас» Дончича попытается на своей площадке сравнять счет в серии с «Финиксом» (1-2). «Филадельфия» примет «Майами» (1-2).

НБА

Второй раунд

Четвертые матчи

«Финикс» ведет в серии – 2-1

«Майами» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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