У «Реала» и Мбаппе разногласия по имиджевым правам. «Мадрид» требует 50%, окружение игрока это не устраивает

У «Реала» и представителей есть разногласия в вопросе имиджевых прав футболиста.

По данным El Pais, предлагает 23-летнему форварду , который летом станет свободным агентом, подписной бонус 180 миллионов евро, зарплату 40 миллионов евро в год и 50% доходов от имиджевых прав.

Именно разделение имиджевых прав, предложенное руководством испанского клуба, стало серьезным разочарованием для окружения футболиста. Ожидается, что в этом сезоне он заработает на имиджевых правах порядка 40 миллионов евро, а в ближайшие годы эта сумма может вырасти до 70 миллионов.

В то же время руководство «Реала» полагает, что переход в мадридскую команду позволит Мбаппе найти новых спонсоров и партнеров, что увеличит его доходы.

«ПСЖ» при этом позволит нападающему сохранить 100% доходов от имиджевых прав при продлении контракта. Именно поэтому Килиан всерьез рассматривает возможность остаться в парижском клубе.

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