Гендиректор «Ахмата» Айдамиров может стать президентом РПЛ. Его кандидатуру поддержат многие клубы («РБ Спорт»)

Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров может стать новым президентом .

Сегодня появилась информация, что покинет должность главы лиги по завершении сезона.

По данным «РБ Спорт», если это действительно произойдет, большая группа клубов выдвинет на пост президента Айдамирова.

Есть вероятность, что предложит кандидатуру , однако она не устраивает команды.

Айдамиров – вице-президент и генеральный директор . Также он является специальным представителем главы Чеченской республики в Москве.