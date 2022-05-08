Гендиректор «Ахмата» Айдамиров может стать президентом РПЛ. Его кандидатуру поддержат многие клубы («РБ Спорт»)

Теги премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ Ахмат Александр Алаев Ахмед Айдамиров Ашот Хачатурянц Футбол

Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров может стать новым президентом РПЛ.

Сегодня появилась информация, что Ашот Хачатурянц покинет должность главы лиги по завершении сезона.

По данным «РБ Спорт», если это действительно произойдет, большая группа клубов выдвинет на пост президента Айдамирова.

Есть вероятность, что РФС предложит кандидатуру Александра Алаева, однако она не устраивает команды.

Айдамиров – вице-президент и генеральный директор «Ахмата». Также он является специальным представителем главы Чеченской республики в Москве.

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