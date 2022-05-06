Чемпионат Германии. «Бохум» принимает «Арминию». «Бавария» сыграет со «Штутгартом» в воскресенье

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«Бохум» принимает «Арминию» в стартовом матче 33-го тура немецкой Бундеслиги.

В субботу «Боруссия» сыграет с «Гройтером».

В воскресенье «Бавария» примет «Штутгарт», «Лейпциг» встретится с «Аугсбургом».

В субботу  

Чемпионат Германии

32-й тур

Бохум – Арминия
Дата проведения
6 мая, 21.30, «Рурштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Гройтер – Боруссия Д
Дата проведения
7 мая, 16.30, «Тролли-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кельн – Вольфсбург
Дата проведения
7 мая, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хоффенхайм – Байер
Дата проведения
7 мая, 16.30, «ПреЗеро-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фрайбург – Унион Берлин
Дата проведения
7 мая, 16.30, «Европа-Парк-Штадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Герта – Майнц
Дата проведения
7 мая, 19.30, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Айнтрахт Ф – Боруссия М
Дата проведения
8 мая, 16.30, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бавария – Штутгарт
Дата проведения
8 мая, 18.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

РБ Лейпциг – Аугсбург
Дата проведения
8 мая, 20.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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