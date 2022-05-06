Чемпионат Германии. «Бохум» принимает «Арминию». «Бавария» сыграет со «Штутгартом» в воскресенье

«Бохум» принимает «Арминию» в стартовом матче 33-го тура немецкой Бундеслиги.
В субботу «Боруссия» сыграет с «Гройтером».
В воскресенье «Бавария» примет «Штутгарт», «Лейпциг» встретится с «Аугсбургом».
В субботу
32-й тур
- Дата проведения
- 6 мая, 21.30, «Рурштадион»
- Дата проведения
- 7 мая, 16.30, «Тролли-Арена»
- Дата проведения
- 7 мая, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
- Дата проведения
- 7 мая, 16.30, «ПреЗеро-Арена»
- Дата проведения
- 7 мая, 16.30, «Европа-Парк-Штадион»
- Дата проведения
- 7 мая, 19.30, «Олимпияштадион»
- Дата проведения
- 8 мая, 16.30, «Дойче банк Парк»
- Дата проведения
- 8 мая, 18.30, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 8 мая, 20.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.