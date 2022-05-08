Гарри Каспаров: «ФИДЕ контролируется КГБ через президентов федерации – от Кампоманеса до Дворковича»

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13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) много лет контролируется российскими службами безопасности. 

– Секретных служб много, но ФИДЕ контролируется КГБ, так было и есть! Федерация контролируется россиянами через разных президентов – от Флоренсио Кампоманеса (глава ФИДЕ в 1982-1995 г. – Sports.ru) до Аркадия Дворковича. Он под их контролем. 

– Пытались ли сотрудники КГБ завербовать вас?

– Может быть, и пытались, но я этого не осознавал, потому что у меня очень сильные принципы, и я всегда сохранял свою независимость!

У меня свои идеалы, и я никогда не пожертвую свободой делать то, что считаю нужным, ради какой-либо выгоды, которую может предложить эта «корпорация», – сказал Каспаров. 

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