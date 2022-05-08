Единая лига ВТБ. Плей-офф. «Зенит» примет УНИКС во 2-м матче полуфинальной серии

В воскресенье, 8 мая, в Санкт-Петербурге пройдет второй матч серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и УНИКСом (0-1).
В первой встрече гости из Казани были сильнее со счетом 74:65.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала (до трех побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 8 мая, 16.00, «Сибур Арена»
УНИКС ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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