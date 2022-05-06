Финалисты ЛЕ и ЛК, Дзюба собрался в Европу, Шипачев и Войнов в «Ак Барсе», Матюнин против Хачатурянца, Куртуа – игрок недели в ЛЧ, Хэмилтон против запрета абортов и другие новости

1. «Айнтрахт» и «Рейнджерс» сыграют в финале Лиги Европы. Немецкий клуб пошел «Вест Хэм», победив в обоих матчах (2:1, 1:0, ), а шотландцы дома выиграли у «РБ Лейпциг» (3:1, первый матч – 0:1).

2. «Рома» и «Фейеноорд» встретятся в финале Лиги конференций. Команда Жозе Моуринью в полуфинале одолела «Лестер» (1:1, 1:0), а подопечные Арне Слота прошли «Марсель» (3:2, 0:0). Жозе стал первым тренером, который выходил в финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

3. Нападающий Вадим Шипачев и защитник Вячеслав Войнов перешли в «Ак Барс» из «Динамо в обмен на денежную компенсацию. Пишут, что Шипачев может заработать 204 млн рублей за сезон в казанском клубе, Войной – 120 млн рублей за сезон.

4. Артем Дзюба может перейти в «Фенербахче» или «Црвену Звезду». Сербский клуб уже даже заявил, что ведет переговоры с форвардом «Зенита». Также пишут, что все легионеры «Зенита» планируют остаться в клубе.

5. Кубок Стэнли. «Рейнджерс» сравняли счет в серии с «Питтсбургом», победив во втором матче (5:2, 1-1). Панарин набрал 3 (1+2) очка и стал первой звездой, Шестеркин отразил 39 бросков из 41 и одержал первую победу в плей-офф.

«Флорида» справилась с «Вашингтоном» и тоже сравняла счет (5:1, 1-1). Овечкин отметился передачей, Орлов схватил «минус 3», а Самсонов вышел на третий период и сумел не пропустить. Все результаты дня – здесь.

6. Вратарь «Реала» Тибо Куртуа – лучший игрок недели в Лиге чемпионов. Он сделал 8 сэйвов в матче с «Ман Сити».

7. Судья Алексей Матюнин обвинил главу РПЛ Ашота Хачатурянца в курировании «Крыльев» и попросил РФС проверить его и членов ЭСК на детекторе лжи.

8. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл Дэна Эванса в третьем круге «Мастерса» в Мадриде, Рафаэль Надаль победил Давида Гоффена. Екатерина Александрова проиграла Онс Жабер в полуфинале.

9. Гвардиола, Клопп, Майкл Джексон из «Бернли» и Франк из «Брентфорда» претендуют на звание лучшего тренера апреля в АПЛ. Криштиану Роналду, Кевин де Брюйне, Тиаго, Жезус и Сон поборются за награду лучшему игроку.

10. Килиан Мбаппе и «ПСЖ» согласовали контракт до 2024 года, зарплата форварда составил 50 млн евро в год, написал Le Parisien. Впрочем, мама нападающего все опровергла.

11. «Ньюкасл» следил за Гамидом Агаларовым зимой. Клуб АПЛ может возобновить интерес к форварду «Уфы» летом.

12. Единая лига ВТБ. Плей-офф. ЦСКА открыл счет в серии с «Локомотивом-Кубань». Уэйр забросил победный трехочковый.

13. Клуб из Абхазии появится в ФНЛ-2. Он будет базироваться в Сочи, а домашние матчи играть в Сухуме.

14. «Герта» рассматривает Сандро Шварца на пост главного тренера. Клуб идет 15-м в Бундеслиге.

15. CAS перенес слушания по апелляциям Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой на неопределенный срок.

16. Евросоюз предложил внести в санкционный список олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Алину Кабаеву.

17. «Ливерпуль» представил красную домашнюю форму на следующий сезон. Дизайн «отражает менталитет жителей города».

Цитаты дня.

Хэмилтон против запрета абортов в США: «Каждый сам выбирает, что делать со своим телом»

Дитмар Хаманн: «Гвардиола душит свои команды и игроков, не давая принимать решения. Сравните с Анчелотти или Клоппом»

Петер Шмейхель: «Реал» не имеет права играть в финале ЛЧ, он был заметно слабее «Ман Сити»

Эвра о гомофобии в футболе: «Игроки «Вест Хэма» говорили: «Если в команде будут геи, то пусть уходят. Я не пойду с ними в душевую»

Тьерри Анри: «Бензема и Мане – фавориты «Золотого мяча». Это добавит финалу ЛЧ перца»

Гендиректор «Црвены Звезды»: «Хотим привести Дзюбу в клуб и обеспечить себе ЛЧ с его помощью»