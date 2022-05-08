Гендиректор «Ахмата» Айдамиров не станет президентом РПЛ. Его кандидатуру отвергли (РБК)

Теги премьер-лига Россия Организация РПЛ Ахмат Ахмед Айдамиров Ашот Хачатурянц Футбол

Гендиректор «Ахмата» не станет президентом РПЛ.

Сегодня появилась информация, что Ашот Хачатурянц покинет должность главы лиги по завершении сезона. Сообщалось, что его может сменить гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

По информации РБК, руководство российского футбола отвергло кандидатуру Айдамирова.

«Этот вариант обсуждался, но кандидатура была отвергнута руководством российского футбола», – сказал источник в РПЛ.

Айдамиров – вице-президент и генеральный директор «Ахмата». Также он является специальным представителем главы Чеченской республики в Москве.

Хачатурянц обещал не бросать клубы в тяжелой ситуации. Спустя полтора месяца он уходит

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