Гендиректор «Ахмата» Айдамиров не станет президентом РПЛ. Его кандидатуру отвергли (РБК)

Гендиректор «Ахмата» не станет президентом РПЛ.

Сегодня появилась информация, что покинет должность главы лиги по завершении сезона. Сообщалось, что его может сменить гендиректор Ахмед Айдамиров.

По информации РБК, руководство российского футбола отвергло кандидатуру Айдамирова.

«Этот вариант обсуждался, но кандидатура была отвергнута руководством российского футбола», – сказал источник в РПЛ.

Айдамиров – вице-президент и генеральный директор «Ахмата». Также он является специальным представителем главы Чеченской республики в Москве.

Хачатурянц обещал не бросать клубы в тяжелой ситуации. Спустя полтора месяца он уходит

Вспомните всех президентов РПЛ? Это очень сложный тест

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков