Александр Дюков: «Симонян заслужил народную любовь талантом, трудолюбием, человеческими качествами, добродушием и прямотой»

Александр Дюков: Симонян заслужил народную любовь талантом и трудолюбием.

Александр Дюков на церемонии прощания с Никитой Симоняном почтил память об олимпийском чемпионе и лучшем бомбардире в истории «Спартака », ушедшем из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет.

«Симонян заслужил народную любовь своим талантом, трудолюбием, человеческими качествами, добродушием и прямотой. Никита Павлович прожил яркую жизнь. Он был легендой при жизни. В нашей памяти он останется как величайший игрок, тренер и руководитель. Мы всегда будем помнить те радостные моменты, которые он принес нашей стране.

Судьба Никиты Павловича была неразрывно связана с историей нашей страны. Он был со страной и в минуты радости, и в минуты горя. Он всегда был предан своей команде, бился за нее и свою страну. Для всех нас он будет примером служения футболу и стране. Светлая память», — сказал президент РФС .