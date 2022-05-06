Чемпионат Франции. «Монако» Головина против «Лилля»

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«Монако» Александра Головина играет с «Лиллем» в стартовом матче 36-го тура Лиги 1.

 В воскресенье «Марсель» встретится с «Лорьяном», «ПСЖ» примет «Труа».

11 мая «Ренн» сыграет с «Нантом».

Чемпионат Франции

36-й тур

Лилль – Монако
Дата проведения
6 мая, 22.00, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брест – Страсбур
Дата проведения
7 мая, 18.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Метц – Лион
Дата проведения
8 мая, 14.00, «Стад Сен-Симфорьен»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реймс – Ланс
Дата проведения
8 мая, 16.00, «Огюст Делон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Клермон – Монпелье
Дата проведения
8 мая, 16.00, «Стад Габриэль Монпье»
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Анжер – Бордо
Дата проведения
8 мая, 16.00, «Стад Раймон Копа»
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Лорьян – Марсель
Дата проведения
8 мая, 18.05, «Стад дю Мустуа»
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ПСЖ – Труа
Дата проведения
8 мая, 21.45, «Парк де Пренс»
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Ницца – Сент-Этьен
Дата проведения
11 мая, 20.00, «Альянц Ривьера»
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Нант – Ренн
Дата проведения
11 мая, 22.00, «Стад ля Божуар»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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