Чемпионат Франции. «Монако» Головина против «Лилля»

«Монако» Александра Головина играет с «Лиллем» в стартовом матче 36-го тура Лиги 1.
В воскресенье «Марсель» встретится с «Лорьяном», «ПСЖ» примет «Труа».
11 мая «Ренн» сыграет с «Нантом».
36-й тур
- Дата проведения
- 6 мая, 22.00, «Пьер-Моруа»
- Дата проведения
- 7 мая, 18.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
- Дата проведения
- 8 мая, 14.00, «Стад Сен-Симфорьен»
- Дата проведения
- 8 мая, 16.00, «Огюст Делон»
- Дата проведения
- 8 мая, 16.00, «Стад Габриэль Монпье»
- Дата проведения
- 8 мая, 16.00, «Стад Раймон Копа»
- Дата проведения
- 8 мая, 18.05, «Стад дю Мустуа»
- Дата проведения
- 8 мая, 21.45, «Парк де Пренс»
- Дата проведения
- 11 мая, 20.00, «Альянц Ривьера»
- Дата проведения
- 11 мая, 22.00, «Стад ля Божуар»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.