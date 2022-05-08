Шевченко об Украине: «Визит папы римского был бы полезен, но лучшая помощь – дать нам возможность защитить себя и принять наших беженцев»

высказался о возможном визите папы римского на .

– Что вы думаете о возможном вмешательстве понтифика Франциска с целью добиться прекращения огня?

– Конечно, визит папы на Украину был бы очень полезен.

Но прямо сейчас лучший способ нам помочь – это дать нам возможность защитить себя и принять наших беженцев, особенно женщин и детей, – сказал бывший форвард в интервью итальянскому Canale 5.

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