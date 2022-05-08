«Спартак» не вылетит из РПЛ, Абрамович продал «Челси», унизительный разгром «МЮ», «Барса» вышла в ЛЧ, Алькарас и Зверев в финале и другие новости утра

1. «Спартак» не вылетит в ФНЛ! В 28-м туре РПЛ все сложилось для того, чтобы красно-белые избежали попадания в стыковые матчи. Для начала сами москвичи обыграли «Урал» (3:1) благодаря дублю Николсона и голу Мозеса.

Затем «Нижний Новгород» дома проиграл «Ахмату» (0:1), который доигрывал матч в меньшинстве, а после «Зенит» победил «Химки» благодаря голу Сергеева – 1:0.

«Сочи» набрал важнейшие три очка в борьбе за второе место, обыграв ЦСКА на выезде благодаря голу Макарчука – 1:0. У армейцев все очень грустно – 1 победа и 4 поражения в 7 последних матчах.

Из-за этого поражения ЦСКА лишился шансов занять второе место в РПЛ. На него претендуют «Динамо», «Сочи» и «Краснодар», хотя у быков шансы на это лишь теоретические.

2. «Манчестер Юнайтед» потерпел сокружительное поражение от «Брайтона» – 0:4. После этого манкунианцы лишились шансов сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, и теперь Криштиану Роналду рискует впервые в карьере целиком пропустить турнир (если не сменит клуб, конечно). А еще «МЮ» установил клубный антирекорд по пропущенным в АПЛ голам и гарантированно закончит сезон с клубным антирекордом по очкам в лиге.

«Ливерпуль» потерял важные очки в чемпионской гонке, сыграв вничью с «Тоттенхэмом» (1:1), а «Челси» умудрился упустить победу над «Вулверхэмптоном», пропустив на 97-й минуте – 2:2.

«Уотфорд» вылетел из АПЛ – 2-й раз за 3 последних сезона. Остальные результаты тура – здесь.

3. Ушла эпоха – Роман Абрамович продал «Челси» за 2,5 млрд фунтов американо-швейцарскому консорциуму. Еще 1,75 млрд вложат в развитие клуба.

4. «Барселона» вырвала победу над «Бетисом» (2:1) благодаря голу Жорди Альбы на 94-й минуте. Благодаря этому каталонцы вышли в Лигу чемпионов за 3 тура до конца Ла Лиги. Другие результаты тура чемпионата Испании – здесь.

5. Кубок Стэнли. «Вашингтон» крупно обыграл «Флориду» (6:1, 2-1 в серии). Александр Овечкин забил и сделал ассист – теперь он с 72 шайбами делит 14-е место по голам в плей-офф с Тикканеном и Марло.

«Питтсбург» справился с «Рейнджерс» (7:4), Шестеркин пропустил 4 шайбы в первом периоде и был заменен. Все результаты дня – здесь.

6. Карлос Алькарас обыграл Новака Джоковича в полуфинале «Мастерса» в Мадриде. В решающем матче он сыграет с действующим победителем турнира Александром Зверевым, который прошел Стефаноса Циципаса.

7. UFC 274. Майкл Чендлер нокаутировал Тони Фергюсона. Все результаты боев – здесь.

8. НБА. 42 очка Янниса помогли «Милуоки» обыграть «Бостон», «Голден Стэйт» разгромил «Мемфис».

9. Леклер взял поул в квалификации Гран-при «Формулы-1» в Майами, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й.

10. 21+7+6+5 от Шведа помогли ЦСКА обыграть «Локомотив-Кубань» во втором матче серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. Счет в серии – 2-0.

11. «Ротор» вылетел из ФНЛ. Клуб играл в РПЛ в прошлом сезоне.

12. «Шальке» вернулся в Бундеслигу через сезон после вылета.

13. Трансферные новости. «Црвена Звезда» предлагает Дзюбе контракт на год с возможностью продления еще на сезон. У «Динамо» и «Бешикташа» есть предметный интерес к хавбеку «Спартака» Бакаеву.

14. Умер старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах. Ему было 100 лет.

15. Дочь Криштиану Роналду назвали Беллой Эсмеральдой. Это пятый ребенок 37-летнего игрока.

16. Матч «Спартак» – «Зенит» покажут в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сыктывкара, Мурманска и Рязани.

Цитаты дня.

Зарема Салихова: «На «Спартак» в кино пошли бы на каждый матч, а на «Зенит» – только ради «Спартака». Страна будет болеть против них»

Беттмэн о россиянах в НХЛ: «Наши игроки выступают за свои команды, а не за Россию. Мы ее немедленно осудили»

Хави: «Футболка «Барсы» весит больше, чем у любого другого клуба. «Барса» – это совершенство, ты должен быть требователен к себе»

Рангник про 0:4 с «Брайтоном»: «Унизительное поражение «МЮ» и кошмарное выступление»

Чеферин об отстранении России: «Сердце разбивается, но мы не могли поступить иначе. Мы должны внести свой вклад, чтобы положить конец этому безумию»