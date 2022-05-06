Чемпионат Италии. «Интер» примет «Эмполи», «Ювентус» в гостях у «Дженоа»

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36-й тур Серии А стартует матчем «Интер» – «Эмполи».

Также в пятницу «Ювентус» на выезде сыграет с «Дженоа». В субботу «Наполи» будет гостить у «Торино».

В воскресенье «Аталанте» Алексея Миранчука будет противостоять «Специя», «Милан» в гостях сразится с «Вероной».

Завершится тур в понедельник матчем «Ромы» и «Фиорентины» Александра Кокорина.

Чемпионат Италии

36-й тур

Интер – Эмполи
Дата проведения
6 мая, 19.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты

 

Дженоа – Ювентус
Дата проведения
6 мая, 22.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты

 

Торино – Наполи
Дата проведения
7 мая, 16.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сассуоло – Удинезе
Дата проведения
7 мая, 19.00, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лацио – Сампдория
Дата проведения
7 мая, 21.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Специя – Аталанта
Дата проведения
8 мая, 13.30, «Альберто Пикко»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Венеция – Болонья
Дата проведения
8 мая, 16.00, «Пьерлуиджи Пенцо»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Салернитана – Кальяри
Дата проведения
8 мая, 19.00, «Ареки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Верона – Милан
Дата проведения
8 мая, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фиорентина – Рома
Дата проведения
9 мая, 21.45, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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