Чемпионат Италии. «Интер» примет «Эмполи», «Ювентус» в гостях у «Дженоа»

36-й тур Серии А стартует матчем – «Эмполи».

Также в пятницу на выезде сыграет с . В субботу будет гостить у «Торино».

В воскресенье «Аталанте» Алексея Миранчука будет противостоять «Специя», в гостях сразится с «Вероной».

Завершится тур в понедельник матчем «Ромы» и «Фиорентины» Александра Кокорина.

36-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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