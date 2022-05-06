Чемпионат Италии. «Интер» примет «Эмполи», «Ювентус» в гостях у «Дженоа»

36-й тур Серии А стартует матчем «Интер» – «Эмполи».
Также в пятницу «Ювентус» на выезде сыграет с «Дженоа». В субботу «Наполи» будет гостить у «Торино».
В воскресенье «Аталанте» Алексея Миранчука будет противостоять «Специя», «Милан» в гостях сразится с «Вероной».
Завершится тур в понедельник матчем «Ромы» и «Фиорентины» Александра Кокорина.
36-й тур
- Дата проведения
- 6 мая, 19.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 6 мая, 22.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 7 мая, 16.00, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 7 мая, 19.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 7 мая, 21.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 8 мая, 13.30, «Альберто Пикко»
- Дата проведения
- 8 мая, 16.00, «Пьерлуиджи Пенцо»
- Дата проведения
- 8 мая, 19.00, «Ареки»
- Дата проведения
- 8 мая, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 9 мая, 21.45, «Артемио Франки»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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