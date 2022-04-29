«ПСЖ» сыграл вничью со «Страсбуром», хотя вел 3:1. У команды Почеттино 6 матчей без поражений

не смог обыграть , ведя со счетом 3:1 после 68-й минуты.

Команда Маурисио Почеттино сыграла вничью (3:3) в гостевом матче 35-го тура Лиги 1. Сопернику удалось сравнять счет на второй добавленной ко второму тайму минуте благодаря точному удару защитника .

Парижане продлили серию без поражений до 6 матчей. С 3 апреля у них 4 победы и 2 ничьих.

Далее «ПСЖ» встретится с «Труа» – это случится 8 мая.