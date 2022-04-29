«ПСЖ» сыграл вничью со «Страсбуром», хотя вел 3:1. У команды Почеттино 6 матчей без поражений

«ПСЖ» не смог обыграть «Страсбур», ведя со счетом 3:1 после 68-й минуты.
Команда Маурисио Почеттино сыграла вничью (3:3) в гостевом матче 35-го тура Лиги 1. Сопернику удалось сравнять счет на второй добавленной ко второму тайму минуте благодаря точному удару защитника Антони Каси.
Парижане продлили серию без поражений до 6 матчей. С 3 апреля у них 4 победы и 2 ничьих.
Далее «ПСЖ» встретится с «Труа» – это случится 8 мая.
- Дата проведения
- 29 апреля, 22.00, «Ля Мено»
- Голы:
- 1:0 – 2 Гамейро, 1:1 – 23 Мбаппе, 1:2 – 64 Хакими, 1:3 – 68 Мбаппе, 2:3 – 75, автогол Верратти, 3:3 – 90 Каси.
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Страсбур –
Зельс, Гильбер (Каси, 82), Джику, Ньямси, Перрен (Ле Маршан, 69), Лиэнар, Прцич (Ахолу, 77), Томассон (Сиссоко, 69), Белльгард, Гамейро, Ажорк (Диалло, 69).
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ПСЖ –
Доннарумма, Хакими (Керер, 89), Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Бернат (Мендеш, 81), Данилу Перейра, Верратти, Месси, Неймар (Ди Мария, 87), Мбаппе.