«ПСЖ» сыграл вничью со «Страсбуром», хотя вел 3:1. У команды Почеттино 6 матчей без поражений

Теги ПСЖ лига 1 Франция Страсбур Маурисио Почеттино Антони Каси Футбол

«ПСЖ» не смог обыграть «Страсбур», ведя со счетом 3:1 после 68-й минуты.

Команда Маурисио Почеттино сыграла вничью (3:3) в гостевом матче 35-го тура Лиги 1. Сопернику удалось сравнять счет на второй добавленной ко второму тайму минуте благодаря точному удару защитника Антони Каси.

Парижане продлили серию без поражений до 6 матчей. С 3 апреля у них 4 победы и 2 ничьих.

Далее «ПСЖ» встретится с «Труа» – это случится 8 мая.

Страсбур – ПСЖ 3:3 (1:1, 2:2)
Дата проведения
29 апреля, 22.00, «Ля Мено»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Гамейро, 1:1 – 23 Мбаппе, 1:2 – 64 Хакими, 1:3 – 68 Мбаппе, 2:3 – 75, автогол Верратти, 3:3 – 90 Каси.
СтрасбурЗельс, Гильбер (Каси, 82), Джику, Ньямси, Перрен (Ле Маршан, 69), Лиэнар, Прцич (Ахолу, 77), Томассон (Сиссоко, 69), Белльгард, Гамейро, Ажорк (Диалло, 69).
ПСЖДоннарумма, Хакими (Керер, 89), Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Бернат (Мендеш, 81), Данилу Перейра, Верратти, Месси, Неймар (Ди Мария, 87), Мбаппе.
Предупреждения:
Белльгард (8), Прцич (41), Лиэнар (60), Неймар (73), Кимпембе (90), Доннарумма (90).

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