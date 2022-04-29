Экс-хавбек «Спартака» Жано завершил карьеру в 29 лет: «Бесконечные травмы очень утомили»

Жано Ананидзе объявил о завершении карьеры в 29 лет.
«Я принял это решение вместе со своей семьей. Большое спасибо всем, кто был со мной на протяжении всей карьеры.
По правде говоря, бесконечные и непрекращающееся травмы очень утомили. За свою карьеру я много боролся, испытывал много боли, много раз был на операционном столе.
Я очень расстроен, но я думаю, что уже пора», – написал бывший игрок «Спартака» в инстаграме.
Ананидзе выступал за «Спартак» в период с 2007 по 2020 год с перерывом на сезон-2013/14, когда он играл за «Ростов» на правах аренды, а также на сезон-2019/20, когда его арендовали «Крылья Советов».
В январе 2020 года футболист покинул «Спартак» и перешел в «Анортосис», в августе 2020 года грузин подписал контракт с «Ротором», за который не провел ни одной официальной встречи и расторг соглашение в сентября того же года.
В апреле 2021 года он перешел в тбилисское «Динамо», из которого в январе 2022 года перешел в «Динамо» из Батуми.
Со статистикой Ананидзе можно ознакомиться здесь.
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