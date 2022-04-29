Экс-хавбек «Спартака» Жано завершил карьеру в 29 лет: «Бесконечные травмы очень утомили»

объявил о завершении карьеры в 29 лет.

«Я принял это решение вместе со своей семьей. Большое спасибо всем, кто был со мной на протяжении всей карьеры.

По правде говоря, бесконечные и непрекращающееся травмы очень утомили. За свою карьеру я много боролся, испытывал много боли, много раз был на операционном столе.

Я очень расстроен, но я думаю, что уже пора», – написал бывший игрок «Спартака» в инстаграме.

Ананидзе выступал за «Спартак» в период с 2007 по 2020 год с перерывом на сезон-2013/14, когда он играл за на правах аренды, а также на сезон-2019/20, когда его арендовали .

В январе 2020 года футболист покинул и перешел в , в августе 2020 года грузин подписал контракт с «Ротором», за который не провел ни одной официальной встречи и расторг соглашение в сентября того же года.

В апреле 2021 года он перешел в тбилисское «Динамо», из которого в январе 2022 года перешел в из Батуми.

Со статистикой Ананидзе можно ознакомиться здесь.

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