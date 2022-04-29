Хави Мартинес о Катаре: «Моя девушка не может ходить в бикини в некоторых районах – это шокирует. Другая культура, но страна нормальная»

рассказал о различиях в культуре Катара и европейских стран.

33-летний испанец с этого сезона выступает за местный «Катар».

«В Катаре другая культура, но это нормальная страна. Если хотите посетить Катар, не надо ехать туда летом, ощущения будут как в сауне.

станет для всего мира возможностью увидеть, как живут люди в Катаре. Там есть очень разные культуры, но отличия не так сильны, как я думал. Все нормально. В Катаре живет много европейцев.

В некоторых районах моя девушка не может ходить в бикини, а в других может. Это шокирует. Еще там собираются что-то сделать, чтобы продавать алкоголь во время чемпионата мира», – сказал экс-игрок «Баварии» в эфире Cadena SER.