«Немножко стыдно называть сумму, потому что она меньше миллиона». Нигматуллина о призовых от Удмуртии за олимпийские медали

Российской биатлонистке стыдно называть сумму призовых от Удмуртии за олимпийские медали.

На Играх-2022 в Пекине Нигматуллина завоевала бронзу в смешанной эстафете и серебро в женской.

– Честно говоря, мне немножко стыдно называть сумму, потому что она меньше миллиона.

– 900 тысяч, верно?

– Еще меньше.

– Это за одну медаль?

– Да, за одну медаль.

– Когда вы слышите новость про Тюмень и Ханты, вам не становится обидно?

– Немного обидно. Осознаю, что патриотизм в нашей республике никак не ценится. Жалко, что так. Думаю, что многие спортсмены могут посмотреть на такой пример, подумают о своем будущем и при этом учтут мои ошибки.

– У вас не пропадает желание работать дальше в регионе? Или вам хотелось бы сменить его?

– Надеюсь, что во всем можно договариваться, но пока это у нас не получается, – сказала Нигматуллина.

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