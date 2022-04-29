Владелец «Ман Сити» шейх Мансур помогает российским олигархам и чиновникам с инвестициями в ОАЭ. К нему обращаются для покупки пентхаусов и открытия счетов (Bloomberg)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия Мансур бен Зайед аль-Найян Политика деньги Футбол

Владельца «Ман Сити» подозревают в связях с российскими олигархами и чиновниками.

По информации Bloomberg, шейх Мансур бен Зайед аль-Найян помогает богатым россиянам перевести деньги в ОАЭ.

Шейх Мансур, будучи членом правящей королевской семьи Абу-Даби, и раньше занимался развитием отношений ОАЭ и России, но после ситуации на Украине к нему стали обращаться чаще, и владелец «Сити» оказал обратившимся большую помощь.

С шейхом по вопросу инвестиций в ОАЭ связывались высокопоставленные чиновники правительства РФ, олигархи и руководители крупных компаний из России.

Некоторые из них хотят купить пентхаусы в Дубае и роскошные автомобили, другие нуждаются в помощи в открытии банковских счетов и компаний. Это вызвано тем, что ОАЭ не ввели никаких санкций в отношении России.

Шейх Мансур и министерство иностранных дел ОАЭ отказались от комментариев.

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