В 1-м раунде Кубка Стэнли «Вашингтон» сыграет с «Флоридой», «Рейнджерс» – с «Питтсбургом», «Тампа» – с «Торонто»

Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ на Востоке.
«Вашингтон», занявший вторую позицию в зоне wild card, встретится с «Флоридой», обладателем Президентского кубка.
«Рейнджерс», вторая команда Столичного дивизиона, сыграют с третьей – «Питтсбургом».
«Тампе», третьей команде Атлантического дивизиона, будет противостоять вторая – «Торонто».
«Каролина», победитель Столичного дивизиона, померяется силами с «Бостоном», занявшим первую позицию в зоне wild card.
На Западе на данный момент сформированы лишь две пары первого раунда Кубка Стэнли: «Лос-Анджелес» сыграет с «Эдмонтоном», а «Миннесота» – с «Сент-Луисом».