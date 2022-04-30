В 1-м раунде Кубка Стэнли «Вашингтон» сыграет с «Флоридой», «Рейнджерс» – с «Питтсбургом», «Тампа» – с «Торонто»

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Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ на Востоке.

«Вашингтон», занявший вторую позицию в зоне wild card, встретится с «Флоридой», обладателем Президентского кубка.

«Рейнджерс», вторая команда Столичного дивизиона, сыграют с третьей – «Питтсбургом».

«Тампе», третьей команде Атлантического дивизиона, будет противостоять вторая – «Торонто».

«Каролина», победитель Столичного дивизиона, померяется силами с «Бостоном», занявшим первую позицию в зоне wild card.

На Западе на данный момент сформированы лишь две пары первого раунда Кубка Стэнли: «Лос-Анджелес» сыграет с «Эдмонтоном», а «Миннесота» – с «Сент-Луисом».

Таблица НХЛ

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