В 1-м раунде Кубка Стэнли «Вашингтон» сыграет с «Флоридой», «Рейнджерс» – с «Питтсбургом», «Тампа» – с «Торонто»

Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ на Востоке.

, занявший вторую позицию в зоне wild card, встретится с «Флоридой», обладателем Президентского кубка.

, вторая команда Столичного дивизиона, сыграют с третьей – .

, третьей команде Атлантического дивизиона, будет противостоять вторая – .

«Каролина», победитель Столичного дивизиона, померяется силами с «Бостоном», занявшим первую позицию в зоне wild card.

На Западе на данный момент сформированы лишь две пары первого раунда Кубка Стэнли: «Лос-Анджелес» сыграет с «Эдмонтоном», а «Миннесота» – с «Сент-Луисом».

Таблица НХЛ