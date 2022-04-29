«Челси» более чем за 3,5 млрд фунтов купит консорциум совладельца «Доджерс» Боэли (Blick)

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Стал известен вероятный покупатель «Челси».

По сведениям швейцарской газеты Blick, американо-швейцарский консорциум, созданный при участии бизнесмена Хансйорга Висса и совладельца «Лос-Анджелес Доджерс» Тодда Боэли, выиграл гонку за право приобрести лондонский клуб.

Как уточняет журналист издания Николя Имфельд, сделка обойдется более чем в 3,5 млрд фунтов стерлингов и станет рекордной в истории спорта. Совокупные ресурсы консорциума оцениваются в 10 миллиардов долларов.

Также сообщается, что в последний момент попытку купить «Челси» предпринял Джим Рэтклифф, богатейший бизнесмен Великобритании. Его предложение оценивается в 4,25 млрд фунтов. Но выбор был сделан в пользу Висса и Боэли.

Купить «Челси» у Абрамовича может швейцарский миллиардер, цена – от 2 до 4 млрд фунтов. Но один он столько не потянет

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