«Матч ТВ» покажет 7-й матч финала Кубка Гагарина вместо игры РПЛ «Динамо» – «Урал»

Теги Металлург Мг ЦСКА премьер-лига Россия телевидение Динамо Москва Урал КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

«Матч ТВ» предпочел хоккей футболу в своей телевизионной сетке.

Завтра, 30 апреля, в Магнитогорске определится обладатель Кубка Гагарина. Решающую седьмую игру в серии проведут «Металлург» и ЦСКА.

Изначально в субботу «Матч ТВ» планировал в 14:00 по московскому времени показать матч РПЛ между «Динамо» и Уралом», но после того, как стало ясно, что финалу КХЛ потребуется седьмая игра, намеченная на субботу, канал изменил приоритет в своей сетке.

В результате матч «Динамо» – «Урал» в прямом эфире покажет «Матч Премьер», а игра «Рубин» – «Сочи» будет транслироваться канале на «Матч! Футбол 2».

Игра между «Металлургом» и ЦСКА начнется в 15:00 по московскому времени.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные