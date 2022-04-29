Гари Невилл: «Роналду – лучик света в плохой сезон для «МЮ». Криштиану абсолютно феноменален, его невозможно перехвалить»

похвалил за игру в проблемном .

Бывший игрок манкунианцев выразил уверенность, что форвард сможет заиграть в команде при новом тренере Эрике тен Хаге.

«Роналду воодушевляет фанатов, заставляет их ерзать на краешках кресел, реализует моменты. Будет интересно посмотреть, что будет с приходом тен Хага.

Роналду – феномен. Он добился всего и даже большего в футболе, его профессионализм – за пределами мечтаний.

Его невозможно перехвалить, гол «Челси» – замечательный. Он не теряет веру в себя, даже когда остальная команда чувствует себя неуверенно.

Роналду абсолютно феноменален. Когда я говорил об отношении игроков «МЮ» к делу, я не имел в виду его. Он восстановился от трагедии, которая произошла всего неделю назад, чтобы продолжить играть, хотя легко мог сказать, что не будет играть несколько недель.

Роналду – лучик света в плохой сезон для «Юнайтед», – заявил Невилл в своем подкасте.