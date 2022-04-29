Рангник возглавил сборную Австрии, Корнетка вошел в его штаб. Ральф доработает сезон в «МЮ»

назначен главным тренером сборной Австрии.

63-летний специалист продолжит тренировать до конца сезона и приступит к обязанностям в сборной в конце мая, чтобы подготовить команду к матчам .

Контракт с Рангником рассчитан на два года, но соглашение будет автоматически продлено до 2026 года, если выйдет на Евро-2024.

Помощником Рангника в сборной будет , который ранее был членом команды Ральфа в «Локомотиве» и занимал в клубе должность руководителя по спорту и развитию.

Ранее сообщалось, что Рангник будет совмещать работу в «МЮ» и сборной Австрии после сезона, так как занятость на посту консультанта клуба – 6 дней в месяц.