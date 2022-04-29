Рангник возглавил сборную Австрии, Корнетка вошел в его штаб. Ральф доработает сезон в «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия сборная Австрии по футболу Ральф Рангник Лига наций УЕФА Ларс Корнетка Футбол

Ральф Рангник назначен главным тренером сборной Австрии.

63-летний специалист продолжит тренировать «Манчестер Юнайтед» до конца сезона и приступит к обязанностям в сборной в конце мая, чтобы подготовить команду к матчам Лиги наций.

Контракт с Рангником рассчитан на два года, но соглашение будет автоматически продлено до 2026 года, если Австрия выйдет на Евро-2024.

Помощником Рангника в сборной будет Ларс Корнетка, который ранее был членом команды Ральфа в «Локомотиве» и занимал в клубе должность руководителя по спорту и развитию.

Ранее сообщалось, что Рангник будет совмещать работу в «МЮ» и сборной Австрии после сезона, так как занятость на посту консультанта клуба АПЛ – 6 дней в месяц.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные