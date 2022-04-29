Андреа Аньелли: «У нас уже есть Суперлига – АПЛ. Многие не понимают этого. Таланты идут туда, где им лучше платят»

Президент «Ювентуса» сравнил АПЛ с Суперлигой Европы.
«Бурная реакция международных организаций на объединение клубов – некоторые из которых испугались – заставляет задуматься.
Чтобы поддерживать судебную тяжбу, нужно быть уверенным. Мы будем спокойно и безмятежно ждать решения Европейского суда. Диалог с Чеферином прерван.
Мы можем обсуждать формат Лиги чемпионов, но говорить нужно об управлении футболом. Чего многие не понимают, – и это проблема не только Италии – что у нас уже есть Суперлига. Это АПЛ.
Таланты идут туда, где им лучше всего платят. АПЛ зарабатывает 4,2 млрд евро в год и потихоньку забирает все таланты.
УЕФА ожидает, что в следующем розыгрыше Лиги чемпионов выплатят 5 млрд евро. Можно подумать, сколько достанется Италии, Франции или Испании», – сказал Андреа Аньелли.
Год назад топ-клубы объявили о Суперлиге. Самые драматичные 48 часов в истории футбола – с новыми деталями от спикеров