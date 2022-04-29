Андреа Аньелли: «У нас уже есть Суперлига – АПЛ. Многие не понимают этого. Таланты идут туда, где им лучше платят»

Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА УЕФА Андреа Аньелли Александер Чеферин деньги Суперлига Европы Футбол

Президент «Ювентуса» сравнил АПЛ с Суперлигой Европы.

«Бурная реакция международных организаций на объединение клубов – некоторые из которых испугались – заставляет задуматься. 

Чтобы поддерживать судебную тяжбу, нужно быть уверенным. Мы будем спокойно и безмятежно ждать решения Европейского суда. Диалог с Чеферином прерван.

Мы можем обсуждать формат Лиги чемпионов, но говорить нужно об управлении футболом. Чего многие не понимают, – и это проблема не только Италии – что у нас уже есть Суперлига. Это АПЛ.

Таланты идут туда, где им лучше всего платят. АПЛ зарабатывает 4,2 млрд евро в год и потихоньку забирает все таланты.

УЕФА ожидает, что в следующем розыгрыше Лиги чемпионов выплатят 5 млрд евро. Можно подумать, сколько достанется Италии, Франции или Испании», – сказал Андреа Аньелли.

Год назад топ-клубы объявили о Суперлиге. Самые драматичные 48 часов в истории футбола – с новыми деталями от спикеров

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные