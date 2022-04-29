Конькобежец Юсков: «Работать тренером – это зарплата в 40 тысяч рублей, если начинать с азов. Как начинающий специалист может выжить?»

не хотел бы работать тренером из-за низкой зарплаты.

Сегодня конькобежец объявил о завершении спортивной карьеры.

«Что дальше? А я не знаю на самом деле. Работать тренером – это, если браться по-хорошему, если начинать с азов, зарплата в 40 тысяч рублей.

Ну серьезно? В магазине такие цены... Как вообще предполагается, что начинающий специалист может выжить? А я ведь могу многому научить.

Сейчас просто ищу себя, рассматриваю разные варианты, жду, может, будут какие-то идеи, предложения. В общем, это новая история в моей жизни – посмотрим, какой она будет», – сказал трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту.