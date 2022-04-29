Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова завершила спортивную карьеру

Российская фигуристка завершила спортивную карьеру и перешла на тренерскую работу в штаб Алексея Мишина.

«Решение приняла спокойно. Думала, будет апатия. Но все легко.

Мне нравится тренировать. Есть дети, я уже вижу результат. Тренеры тоже видят.

Давно ли решила? Уже месяц как. Что подтолкнуло? Алексей Николаевич.

Я с ним поговорила, сказала, что хочу заканчивать. Хотела уезжать жить в Казахстан – у меня там родители, семья. Но Алексей Николаевич сказал, что нужно делиться своими знаниями», – рассказала Самодурова.

Софье 19 лет, она является чемпионкой Европы 2019 года, обладательницей серебра и бронзы этапов Гран-при сезона-2018/19, победительницей двух этапов юниорского Гран-при. На ЧМ-2019 стала восьмой.

В сезоне-2018/19 на чемпионате России заняла шестое место.

😢 Эпичная слеза Сони Самодуровой. Брала Европу в начале олимпийского цикла, а теперь совсем далеко на России