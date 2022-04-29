«Локомотив» привлечет историков для определения даты основания клуба. Есть сомнения в 1922-м

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«Локомотив» определит дату основания клуба с помощью историков.

Клуб и «РЖД» привлекут ученых-историков для определения точной даты основания клуба.

«В ходе работы в архивах для подготовки материалов к празднованию дня рождения ФК «Локомотив» возникли сомнения в обоснованности называвшейся ранее даты основания клуба в 1922 году.

На сегодняшний день не установлена связь между футбольным клубом «Казанской железной дороги» и «Локомотивом», которая могла бы однозначно подтвердить преемственность между командами.

В этой связи было принято решение о дополнительной проработке вопроса с определением даты основания «Локомотива».

Для этого будет организована научная рабочая группа, в которую войдут работники футбольного клуба, представители ОАО «РЖД», а также ученые Института российской истории РАН. Рабочая группа проведет всесторонние исторические исследования для определения точной даты основания ФК «Локомотив», – говорится в сообщении клуба.

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