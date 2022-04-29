Шестеркин – главный претендент на «Везина Трофи», Маркстрем и Андерсен вошли в топ-3 (NHL.com)

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Игорь Шестеркин – главный претендент на приз лучшему вратарю сезона в НХЛ.

Официальный сайт НХЛ провел голосование среди 17 экспертов для определения претендентов на приз «Везина Трофи».

Каждый участник голосования называл пятерку кандидатов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1. 

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин занял 1-е место с 84 баллами при 16 первых местах. 

В топ-3 также вошли Якоб Маркстрем («Калгари», 55 баллов и 1 первое место) и Фредерик Андерсен («Каролина», 36). 

Кроме них, были упомянуты Дарси Кюмпер («Колорадо», 31), Юусе Сарос («Нэшвилл», 25), Илья Сорокин («Айлендерс», 9), Андрей Василевский («Тампа», 8), Сергей Бобровский («Флорида», 4), Вилле Хуссо («Сент-Луис», 1), Тристан Джерри («Питтсбург», 1). 

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