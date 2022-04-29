Шестеркин – главный претендент на «Везина Трофи», Маркстрем и Андерсен вошли в топ-3 (NHL.com)

Игорь Шестеркин – главный претендент на приз лучшему вратарю сезона в .

Официальный сайт НХЛ провел голосование среди 17 экспертов для определения претендентов на приз «Везина Трофи».

Каждый участник голосования называл пятерку кандидатов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

Вратарь занял 1-е место с 84 баллами при 16 первых местах.

В топ-3 также вошли Якоб Маркстрем ( , 55 баллов и 1 первое место) и Фредерик Андерсен ( , 36).

Кроме них, были упомянуты Дарси Кюмпер («Колорадо», 31), Юусе Сарос («Нэшвилл», 25), Илья Сорокин («Айлендерс», 9), ( , 8), («Флорида», 4), Вилле Хуссо ( , 1), Тристан Джерри ( , 1).