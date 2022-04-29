НБА. Плей-офф. «Миннесота» примет «Мемфис» в 6-м матче

Теги результаты Мемфис Миннесота НБА НБА плей-офф Баскетбол

В пятницу, 29 апреля, «Миннесота» примет «Мемфис» в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

«Гризлис» ведут в серии со счетом 3-2 и могут оформить выход во второй раунд.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Шестой матч

Миннесота – Мемфис
Дата проведения
30 апреля, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча

«Мемфис» ведет в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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