Мбаппе забил 114-й гол за «ПСЖ» в Лиге 1 и обошел Ибрагимовича. Лишь у Кавани больше – 138

Нападающий Килиан Мбаппе вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров «ПСЖ» в Лиге 1.

Французский футболист, поразив ворота (1:1, первый тайм) в 35-м туре, добрался до отметки в 114 голов в чемпионате в футболке парижан. Он обошел .

Больше мячей за в Лиге 1 забил лишь – у него их 138.

Также у Мбаппе теперь суммарно 130 голов в чемпионате Франции – с учетом его выступлений за . В данном аспекте он также уступает в XXI веке лишь Кавани.

Подробно со статистикой 23-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.