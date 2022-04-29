Мбаппе забил 114-й гол за «ПСЖ» в Лиге 1 и обошел Ибрагимовича. Лишь у Кавани больше – 138

Нападающий Килиан Мбаппе вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров «ПСЖ» в Лиге 1.
Французский футболист, поразив ворота «Страсбура» (1:1, первый тайм) в 35-м туре, добрался до отметки в 114 голов в чемпионате в футболке парижан. Он обошел Златана Ибрагимовича.
Больше мячей за «ПСЖ» в Лиге 1 забил лишь Эдинсон Кавани – у него их 138.
Также у Мбаппе теперь суммарно 130 голов в чемпионате Франции – с учетом его выступлений за «Монако». В данном аспекте он также уступает в XXI веке лишь Кавани.
Подробно со статистикой 23-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.