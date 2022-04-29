Мбаппе забил 114-й гол за «ПСЖ» в Лиге 1 и обошел Ибрагимовича. Лишь у Кавани больше – 138

Теги ПСЖ Монако Златан Ибрагимович Эдинсон Кавани лига 1 Франция рейтинги Страсбур Килиан Мбаппе Футбол

Нападающий Килиан Мбаппе вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров «ПСЖ» в Лиге 1.

Французский футболист, поразив ворота «Страсбура» (1:1, первый тайм) в 35-м туре, добрался до отметки в 114 голов в чемпионате в футболке парижан. Он обошел Златана Ибрагимовича.

Больше мячей за «ПСЖ» в Лиге 1 забил лишь Эдинсон Кавани – у него их 138.

Также у Мбаппе теперь суммарно 130 голов в чемпионате Франции – с учетом его выступлений за «Монако». В данном аспекте он также уступает в XXI веке лишь Кавани.

Подробно со статистикой 23-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные