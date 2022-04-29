Форвард «Металлурга» Керри дисквалифицирован на 2 матча. Он ударил Дальбеку в голову

Джош Керри дисквалифицирован за удар Класу Дальбеку в голову.

Соответствующее решение вынес спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Металлурга» Джоша Керри по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с п. 4.3.1. Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим Дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут) в разных матчах, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Таким образом, суммарная дисквалификация Керри составит два матча», – говорится на сайте КХЛ.

Напомним, нападающий «Металлурга» применил силовой прием против защитника ЦСКА Дальбека в третьем периоде шестого матча серии плей-офф (3-3).

Арбитры приняли решение удалить канадца на 5+20 за атаку в область головы и шеи.