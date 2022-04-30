«Нэшвилл» вел у «Аризоны» 4:0 и выходил в плей-офф на «Калгари». В итоге проиграл 4:5 и сыграет с «Колорадо»

вел у «Аризоны» 4:0, но проиграл 4:5 – соперник в плей-офф поменялся.

«Предаторс» уступили «Койотис» в последнем матче регулярного чемпионата, несмотря на преимущество в 4 шайбы к 7-й минуте.

В итоге команда пропустила вперед в зоне wild card.

Клуб из Теннесси в итоге набрал 97 очков в 82 матчах, в активе техасцев 98 очков. В первом раунде «Нэшвилл» сыграет с лидером Запада , а «Даллас» – с .

Если бы «Предаторс» набрали хотя бы 1 очко, то сами бы сыграли с «Флэймс». В свою очередь, «Старс» бы тогда играли с «Эвс».